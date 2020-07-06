Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 6 июля 2020 года: случаев заражения четыре тысячи 644

В Хабаровском крае на утро 6 июля 2020 года зарегистрировали четыре тысячи 644 случая заражения коронавирусом. За последние сутки 89 новых случаев заболевания. Отметим также, что излечились от заболевания, вызванного COVID-19, в общей сложности две тысячи 228 человек. Скончались 30 человек.

Статистика по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

По данным регионального минздрава, больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 23 пациента старше 65 лет, а также 12 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет.

Среди вновь выявленных пациентов порядка 10 процентов – это бессимптомные носители. У 65 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания.

Коронавирус в цифрах ФОТО: региональный минздрав

К слову, 30 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ, одна тысяча 212 пациентов лечатся амбулаторно с соблюдением требовании изоляции. Примерно у 55 процентов больных заболевание протекает в легкой форме. У 933 человек зафиксировали пневмонию как проявление новой коронавирусной инфекции.

В крае выполнили около 127 тысяч исследовании на новый коронавирус.

К слову, коронавирус не мешает приводить город в порядок. В исторической части города обновили лестницу на стадион имени Ленина. Горожане постепенно возвращаются к ней, чтобы как прежде делать красивые фото.