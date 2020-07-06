2020-07-05T15:13:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 6 июля 2020 года: случаев заражения четыре тысячи 644

Для жителей и гостей города открыли лестницу на стадион имени Ленина
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 6 июля 2020 года: случаев заражения четыре тысячи 644 ФОТО: КГАУ ДССХКНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 6 июля 2020 года: случаев заражения четыре тысячи 644 ФОТО: КГАУ ДССХК
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на утро 6 июля 2020 года зарегистрировали четыре тысячи 644 случая заражения коронавирусом. За последние сутки 89 новых случаев заболевания. Отметим также, что излечились от заболевания, вызванного COVID-19, в общей сложности две тысячи 228 человек. Скончались 30 человек.

Статистика по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Статистика по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

По данным регионального минздрава, больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 23 пациента старше 65 лет, а также 12 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет.

Среди вновь выявленных пациентов порядка 10 процентов – это бессимптомные носители. У 65 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания.

Коронавирус в цифрах ФОТО: региональный минздрав

Коронавирус в цифрах ФОТО: региональный минздрав

К слову, 30 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ, одна тысяча 212 пациентов лечатся амбулаторно с соблюдением требовании изоляции. Примерно у 55 процентов больных заболевание протекает в легкой форме. У 933 человек зафиксировали пневмонию как проявление новой коронавирусной инфекции.

В крае выполнили около 127 тысяч исследовании на новый коронавирус.

К слову, коронавирус не мешает приводить город в порядок. В исторической части города обновили лестницу на стадион имени Ленина. Горожане постепенно возвращаются к ней, чтобы как прежде делать красивые фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы
Мошенники нажились на платеже по кредиту жительницы ЕАО
В Еврейской автономии ожидаются ливни с грозами
Обстановка в Хабаровском крае на 6 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 5 июля в Хабаровском крае: за сутки 89 новых случаев заболевания
В Хабаровском крае достроили пришкольный интернат
В Хабаровске открыли лестницу на стадион имени Ленина
В Хабаровске на женщину с ребенком напал разбойник в маске
В Хабаровском крае в Амуре утонули дети
В Биробиджане вспыхнула впервые затопленная баня
Вырубки на Амуте в Хабаровском крае аукнулись уголовным делом на госслужащих
В Хабаровск привезут икону Матроны Московской
Самое большое граффити о войне нарисовали в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае на 5 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу на вечер 4 июля 2020 года: в Хабаровском рае больше четырех с половиной тысяч заражений
Комсомольск-на-Амуре еще может стать городом трудовой доблести
На весь Хабаровский край для легального отдыха открыты только два пляжа
Банда мошенников-автостраховщиков пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре
В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае позаботились о безопасности жителей
В Хабаровске пьяный водитель столкнулся с пассажирским автобусом
Обстановка в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон