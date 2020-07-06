2020-07-06T07:22:44+03:00
Это - Хабаровск!

Это Хабаровск 6 июля 2020

Прямой эфир 6 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Это Хабаровск 6 июля 2020Это Хабаровск 6 июля 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ
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В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод. Пока работа идет в тестовом режиме. Насосная станция находится на улице Мельничная. Пока специалисты испытывают системы, прогоняя через них чистую воду. Что с водоводом разбирались вместе с Игорем Магницким, заместителем начальника отдела инженерных коммуникаций управления энергосбережения топлива инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска.

Игорь Магницкий, заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций управления энергосбережения топлива инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Магницкий, заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций управления энергосбережения топлива инженерных коммуникаций администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

В хабаровском крае подвели итоги первого полугодия работы управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции. В каких формах осуществляется региональный государственный контроль в области алкогольной продукции, какие за эти полгода уже выявлены нарушения в области продажи алкоголя и многое другое рассказал Вячеслав Васильев, начальник управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции.

Вячеслав Васильев, начальник управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вячеслав Васильев, начальник управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукцииФото: Сергей ПЯТКОВ

6 июля отмечается Всемирный День кардиолога. - врача, который спасает жизни людей, заставляя их сердца работать слаженно и правильно. В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал заведующий отделением неотложной кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Хабаровского Края, Кандидат медицинских наук, Борис Петрович Шевцов.

Борис Шевцов, заведующий отделением неотложной кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Хабаровского Края, Кандидат медицинских наук Фото: Сергей ПЯТКОВ

Борис Шевцов, заведующий отделением неотложной кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Хабаровского Края, Кандидат медицинских наукФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 06_07_2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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