Это Хабаровск 6 июля 2020

В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод. Пока работа идет в тестовом режиме. Насосная станция находится на улице Мельничная. Пока специалисты испытывают системы, прогоняя через них чистую воду. Что с водоводом разбирались вместе с Игорем Магницким, заместителем начальника отдела инженерных коммуникаций управления энергосбережения топлива инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска.

Игорь Магницкий, заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций управления энергосбережения топлива инженерных коммуникаций администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

В хабаровском крае подвели итоги первого полугодия работы управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции. В каких формах осуществляется региональный государственный контроль в области алкогольной продукции, какие за эти полгода уже выявлены нарушения в области продажи алкоголя и многое другое рассказал Вячеслав Васильев, начальник управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции.

Вячеслав Васильев, начальник управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукцииФото: Сергей ПЯТКОВ

6 июля отмечается Всемирный День кардиолога. - врача, который спасает жизни людей, заставляя их сердца работать слаженно и правильно. В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал заведующий отделением неотложной кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Хабаровского Края, Кандидат медицинских наук, Борис Петрович Шевцов.

Борис Шевцов, заведующий отделением неотложной кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Хабаровского Края, Кандидат медицинских наукФото: Сергей ПЯТКОВ