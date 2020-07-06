Кадры решают все!

Хабаровский край испытывает нехватку квалифицированных кадров, образование не поспевает за нуждами бизнеса и производства, при этом уровень безработицы вырос за время самоизоляции. Об этом и многом другом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы поговорили с заместителем председателя совета Хабаровского Крайпотребсоюза по образовательной деятельности и имущественным отношениям Эдуардом Анатольевичем Кононовым.

Эдуард Кононов, заместитель председателя совета Хабаровского Крайпотребсоюза по образовательной деятельности и имущественным отношениямФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_07_2020.