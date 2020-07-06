2020-07-07T06:59:02+03:00
Это - Хабаровск!

Кадры решают все!

Прямой эфир 7 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
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Это Хабаровск 7 июля 2020Это Хабаровск 7 июля 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Хабаровский край испытывает нехватку квалифицированных кадров, образование не поспевает за нуждами бизнеса и производства, при этом уровень безработицы вырос за время самоизоляции. Об этом и многом другом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы поговорили с заместителем председателя совета Хабаровского Крайпотребсоюза по образовательной деятельности и имущественным отношениям Эдуардом Анатольевичем Кононовым.

Эдуард Кононов, заместитель председателя совета Хабаровского Крайпотребсоюза по образовательной деятельности и имущественным отношениям Фото: Сергей ПЯТКОВ

Эдуард Кононов, заместитель председателя совета Хабаровского Крайпотребсоюза по образовательной деятельности и имущественным отношениямФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_07_2020.

Эдуард Кононов 07_07_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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