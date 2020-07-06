Хабаровскому краю нужны квалифицированные кадры

Тема коронавируса утомила всех, но как бы мы ни хотели, она еще долгое время будет оказывать влияние на все сферы нашей жизни. Одним из неблагоприятных последствий коронавируса и борьбы с ним стал рост безработицы в Хабаровском крае. Проблемы рынка труда обсудили на заседании проектной группы по улучшению инвестиционного климата. Представители власти и бизнеса, эксперты в сфере образования обсудили вопросы качества и доступности трудовых ресурсов.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По информации Константина Виноградова, председателя комитета по труду и занятости населения правительства края, на протяжении последних трех лет уровень безработицы составлял менее одного процента. На 1 марта 2020 года в Хабаровском крае состояли на учете в качестве безработных 6200 человек, к июлю этот показатель вырос до 18 тысяч. Большинство безработных - жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Казалось бы, изо всех утюгов доносится: в крае нехватка рабочих рук, приезжайте к нам - и восемнадцать тысяч местных жителей, оставшихся без работы. Как это сочетается? Что с этим делать?

Главная проблема в том, что качество предложения не соответствует требованиям работодателей. В крае дефицит квалифицированных кадров, нужны специалисты для крупных инвестиционных проектов, малый и средний бизнес испытывает потребность в профессионалах. А из 18 тысяч безработных десять тысяч - не имеют никакой профессии вообще. Максимум, на который они могут рассчитывать, - работа, не требующая квалификации в принципе. Но такие места, по моим наблюдениям, активно занимают мигранты: зарплата, как правило, такова, что местным жителям она неинтересна. Не будем скрывать, что и некоторые работодатели целенаправленно принимают на такие вакансии приезжих - они чаще соглашаются на «серую» зарплату и готовы поступиться трудовыми правами.

Однако что касается квалифицированной рабочей силы - неужели вузы края, которые каждый год выпускают новеньких дипломированных специалистов, не могут закрыть эту потребность? По словам работодателей, свежеиспеченных инженеров, бухгалтеров и прочих приходится доучивать на месте. Зачастую у бизнеса и производства просто нет на это времени. Специалист нужен здесь и сейчас.

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВИЛИ - НАДО РЕШАТЬ

Все эти и другие проблемы внимательно изучают служба занятости, правительство края, сами работодатели и образовательные учреждения. Уже разработана «дорожная карта», в которой определены ключевые направления дальнейшей работы. Это переформатирование работы центров занятости населения, выстраивание более гибких взаимоотношений с представителями малого и среднего бизнеса и инвесторами. Еще одно важное направление - корректировка образовательных программ под реальные запросы реальных работодателей.

Если опять не вмешается какой-нибудь вирус, то к концу 2020 года доля трудоустроенных выпускников дневной формы обучения дойдет до 80 процентов, в 2021 году - до 82%. Процент трудоустроенных зарегистрированных безработных также должен повыситься. Для этого центры занятости будут активнее предлагать жителям края повышать квалификацию или проходить переобучение на востребованные специальности, если по их профессии спрос уже удовлетворен. За два года по программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов» в край планируют привлечь 169 квалифицированных работников и около трех тысяч соотечественников, живущих за рубежом.

Ожидается, что эти и другие меры снизят остроту проблемы. А что бы вы, уважаемый читатель, изменили в работе центров занятости? Почему, по-вашему, вчерашним студентам так трудно найти работу? Может, все дело в нахальстве молодых и горячих, которые хотят сразу высокую должность и большую зарплату? Напишите, пожалуйста, в комментариях.