Пассажирам из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска отменили самоизоляцию в ЕАО. Соответствующие изменения внесли в постановление главы региона от 20.03.2020 №57 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области».

- В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по ЕАО от 2 июля, девятый пункт данного постановления признан утратившим силу. Теперь пассажирам, прибывающим из указанных городов, не нужно больше находиться под обязательным медицинским наблюдением, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что местным жителям, а также пассажирам, прибывающим в регион, настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах инфекционного заболевания. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Не забывайте про меры предосторожности - чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку.