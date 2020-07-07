2020-07-07T05:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажирам из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска отменили самоизоляцию в ЕАО

Изменения уже внесли в постановление главы региона
Александр ШТААЛЬ
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Пассажирам из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска отменили самоизоляцию в ЕАОПассажирам из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска отменили самоизоляцию в ЕАОФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пассажирам из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска отменили самоизоляцию в ЕАО. Соответствующие изменения внесли в постановление главы региона от 20.03.2020 №57 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области».

- В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по ЕАО от 2 июля, девятый пункт данного постановления признан утратившим силу. Теперь пассажирам, прибывающим из указанных городов, не нужно больше находиться под обязательным медицинским наблюдением, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что местным жителям, а также пассажирам, прибывающим в регион, настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах инфекционного заболевания. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Не забывайте про меры предосторожности - чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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