В Хабаровском крае, по данным на утро 8 июля, число зараженных коронавирусом составило 4820. Из них вылечились 2280 человек, скончались 33, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 94 новых случая заболевания.

Статистика заболеваемости коронавирусом по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего зараженных в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 20 пациентов старше 65 лет, четыре ребенка и подростки в возрасте от четырех до 17 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Статистика заболеваемости коронавирусом по районам края ФОТО: региональный минздрав

Примерно 10 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители. У 60 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 8,2 тысячи человек, контактировавших с зараженными.

Коронавирус обязательно пройдет, а петроглифы Сикачи-Аляна останутся. На эти памятники природы можно уже сейчас посмотреть, но не забывайте про меры предосторожности. Напомним, у камней с необычными рисунками и Кремля в Москве один и тот же статус, оба объекта - это наследие народов России.