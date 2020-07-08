Землю – бесплатно, кредиты – под «ноль»: ежегодный отчет губернатор Хабаровского края посвятил борьбе с COVID-19

Вкратце: в 2019 году удалось серьезно сократить дефицит бюджета (в 2,6 раза), в 2020 году экономику подорвал и продолжает подрывать коронавирус, но край с этим справится. Представляю вам, уважаемый читатель, краткий пересказ доклада Сергея Ивановича.

О МЕДИЦИНЕ

Доступность медпомощи - крайне важный показатель комфортной жизни. Не в последнюю очередь из-за сложностей с ее получением люди переезжают. В сельской местности в этом году и в ближайшие два-три года активно строят фельдшерско-акушерские пункты и лаборатории. Уже сданы четыре ФАПа и одна лаборатория, в стадии проектирования - 15. В Совгавани появится новый стационар, в Хабаровске строят детскую поликлинику и инфекционный корпус детской больницы. Выделена земля под строительство инфекционной больницы для взрослых. Обеспечение «земских врачей» жильем - еще один мотиватор для привлечения медиков в села. К слову, схожую программу губернатор обещал разработать и для обеспечения жильем сельских учителей, в том числе и тех, кто вернулся в родную деревню после учебы.

О ЖИЛЬЕ

Его, как мы уже выяснили, нужно больше. Основное препятствие для застройщика - слабая оснащенность участков инфраструктурой. Расходы на ее обустройство приходится закладывать в стоимость жилья, что бьет по карману покупателей. Вносит в цену свою лепту и стоимость земельного участка. При этом благодаря «дальневосточной ипотеке» спрос начал расти. Губернатор заявил, что рассматривается возможность выдавать земельные участки под многоквартирные дома бесплатно. Кроме того, исполнительная власть края должна взять на себя решение по обеспеченности участков инженерной инфраструктурой. Для большей эффективности Сергей Иванович предложил распространять режим ТОСЭР и на участки, предназначенные под массовую застройку. Таким образом многие вопросы можно будет решать через федеральные программы. Загруженность строителей в свою очередь положительно отразится на наполнении бюджета.

О БИЗНЕСЕ

А с бюджетом-2020 нас, предупредил губернатор, ожидают трудности. Чтобы поддержать бизнес, пострадавший от борьбы с коронавирусом, правительство края приняло решение, поддержанное Законодательной думой, снизить налоговое бремя. Пакет краевых налоговых льгот обойдется бюджету в 700 миллионов рублей, то есть эти деньги останутся у предпринимателей, бюджет их не увидит. Компенсировать выпадающие доходы край рассчитывает за счет поддержки федеральной казны. Бизнес активно пользуется субсидиями, которые предоставляются на выплату зарплаты - уже выплачено 758 миллионов рублей. Воспользовались предприниматели и «нулевыми» кредитами, также на зарплату, - банки утвердили выдачу кредитов на общую сумму свыше 820 милионов рублей. На рассмотрении сейчас еще порядка четырехсот заявок.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В Хабаровском крае создадут ресурсный центр в помощь родителям детей дошкольного возраста. Разумеется, это будет бесплатно для родителей. Базой станет Краевой центр образования, учреждение выиграло грант в сумме миллиона рублей на эти цели.

Привлекать учителей в сельские школы будут различными льготами и мерами поддержки, в том числе - жильем (см. выше). Школы Хабаровского края нуждаются не только в кадрах, но и в ремонте. По информации Сергея Фургала, свыше 60 процентов существующих зданий учебных заведений нуждаются либо в ремонте, либо в капитальном ремонте. Минстрой в ближайшее время разработает специальную программу, сделает ревизию по всем школам, чтобы понять, сколько денег надо. Затем край начнет искать эти деньги: обратится к федеральному центру за поддержкой, который даст максимум половину требуемой суммы, вторую половину нам нужно наскрести по собственным закромам.

О ГОСДОЛГЕ

В 2018 году государственный долг Хабаровского края составлял 69,7% от ВВП региона. Еще 0,3 процента - и мы перешли бы под внешнее управление. Это означало бы крах многих социальных программ, ведь все, что поступало бы в казну края, в первую очередь направлялось бы на погашение долга. Финансирование жизни в регионе шло бы по остаточному принципу. За счет жесточайшей (Сергей Иванович использовал именно это слово) экономии удалось снизить уровень госдолга до 66 процентов. Немного? На самом деле, речь идет о миллиардах рублей. Плюс отложенная экономия - на обслуживании долга, то есть выплате процентов коммерческим банкам. Понятно, что радоваться пока рано, однако начало положено.

О ДЕМОГРАФИИ

Из Хабаровского края уезжают. Этот факт губернатор полностью признает, однако добавляет: такова картина по всей стране, лишь несколько регионов могут похвастаться прибылью населения. Думаю, называть их не имеет смысла. Если же смотреть более детально по краю, то Хабаровск прирастает жителями - сюда стекаются жители из других поселений региона. В большинстве своем отток дают студенты, уехавшие учиться в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Абсолютное большинство из них там и остается. Не существует какой-то одной волшебной меры, которую принял и враз остановил отток - слишком много факторов влияют на ощущения людей. Если говорить в общем, то нужно налаживать жизнь в крае, чем, собственно, и занимается с осени 2018 года Сергей Фургал и его министры.