В Биробиджане осудили столичного блогера

Накануне в Биробиджане состоялся суд над жителем города Твери Михаилом Барановым. В середине июня оппозиционный блогер приехал в Биробиджан из города Облучья, в котором проживает его супруга с несовершеннолетним ребенком. В областном центре Михаил Баранов остановился у местного жителя Георгия Нацвлишвили (он же - Гиви), с которым познакомился ранее.

ОСТОРОЖНО: СЪЕМКА

После обмена личным опытом, связанного с гражданской активностью, единомышленники решили снять несколько остросоциальных сюжетов и 17 июня отправились по проблемным местам столицы ЕАО. Гиви передвигался на велосипеде, Михаил - на моноцикле. Энтузиасты сфотографировали несколько полуразрушенных объектов в Биробиджане и отправились на шестой километр Биршоссе, где расположена одна из воинских частей. Здесь и произошло задержание блогеров, которые поинтересовались у незнакомцев, можно ли воспользоваться объездной дорогой.

- Нас брали, будто мы какие-то террористы. Хотя ничего незаконного мы не делали, никуда не лезли. На подмогу военнослужащим были вызваны сотрудники полиции, у нас забрали телефоны, фотоаппарат и другое оборудование. А 28 июня мы держали ответ в отделе мировых судей в Биробиджане, - рассказал Гиви.

В тот же день блогеры провели одиночные пикеты возле «храма Фемиды», поочередно держа в руках самодельный плакат. Прохожие с интересом реагировали на происходящее, кто-то снимал на гаджеты «уличную экзотику».

РАЗРЕШЕНИЯ НИКТО НЕ ДАВАЛ

Очередное разбирательство по этому делу состоялось 7 июля этого года. Михаил Баранов снова изложил служителям Фемиды свою версию событий, настаивая на невиновности блогеров: никаких нарушений не было.

- Мы же не настолько идиоты, чтобы прорываться куда-то сквозь какие-то ограждения. А все остальное - кафкианство! Когда рядом с воинской частью появились люди с фотоаппаратом, система болезненно отреагировала - это говорит об очень многом, - поделился своим мнением Михаил с корреспондентом «КП» - Хабаровск».

Мировая судья не разделила эту позицию и вынесла судебное решение: признать индивидуального предпринимателя Михаила Баранова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.17 КоАПП РФ (самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект). Наказание - штраф в размере три тысячи рублей без конфискации. Изъятое имущество (в том числе штатив для фотоаппарата, сотовый телефон, элементы питания, фотоаппарат, фотовспышка, диктофон, флэш-карта, три объектива, портативное зарядное устройство) хранится в МОВД «Биробиджанский» и будет возвращено владельцу после вступления постановления суда в законную силу.

Блогера задержали возле воинской частиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЖДИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Как сообщил Михаил Баранов перед отправлением электрички «Биробиджан - Облучье», он заплатит административный штраф, так как сутяжничать - не в его правилах. Но ставить крест на блогерстве бывший священник не собирается - будет продолжать гражданскую активность, в том числе выкладывая в интернете злободневные материалы. Не исключено, что свежие сюжеты войдут в продолжение нашумевшего авторского видеофильма «Дальний Восток. Закат путинизма».

А Георгия Нацвлишвили ждет дальнейшее разбирательство «по делу о самовольном проникновении» - очередное заседание суда назначено на 14 июля. Биробиджанский активист намерен «биться до победного конца».

- В деле Михаила Баранова я выступал, как свидетель. Аналогичные обвинения предъявили мне, в качестве свидетелей опросили военнослужащих и сотрудников полиции. Я ни в чем не виновен - я лишь говорю правду о том, что творится вокруг. Если меня оштрафуют, подам на апелляцию. Я - кузнец, зарабатываю своим трудом, международные валютные фонды мне не помогают, поэтому каждый рубль - на счету, - подчеркнул Гиви.