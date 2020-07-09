Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 9 июля 2020 года: за сутки выявили 98 новых случаев заболевания

В Хабаровском крае число зараженных коронавирусом достигло 4918. Из них выздоровели 2402, скончались 34, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 98 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края.

Статистика по коронавирусу ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, лечение получают также 24 пациента старше 65 лет и восемь детей и подростков в возрасте от двух до 17 лет. Среди вновь выявленных пациентов четыре человека - это бессимптомные носители. У 65 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздравФото: Ольга КИВА

На сегодняшний день на стационарном лечении 1207 пациентов, из них 31 в тяжелом состоянии на ИВЛ. Также 1275 человек лечатся амбулаторно с соблюдением требований изоляции. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением более 8,3 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Из-за коронавируса культурная жизнь краевой столицы поутихла, но все равно бурлит. Например, в Хабаровске проходит смотр- конкурс «Лучший хранитель истории». Всего на участие в нем горожане подали 22 заявки.