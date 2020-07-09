Афиша мероприятий в Хабаровске на неделю: в мире кино

Отстегните ремни и вперед - в мир старого доброго кинематографа! Наблюдая за жизнью героев на экране, мы становимся частью этой жизни, пропуская через себя и боль, и радость. И каждый раз мы становимся чуть лучше, чем были, рассматривая жизнь с разных сторон и учась на чужих, пусть и экранных, ошибках.

НОВИНКИ В ИНТЕРНЕТЕ

«2040: Будущее ждет» (6+) - документальный фильм. Фото: скриншот с трейлера фильма

«2040: Будущее ждет» (6+) - документальный.

Режиссер, сценарист и актер Дэймон Гамо, получивший признание и награды международных фестивалей за фильм «Сахар», отправляется в невероятное путешествие в мир будущего. Он хочет понять, как может выглядеть наша планета в 2040 году, если мы начнем применять лучшие из уже доступных решений.

Дэймон записывает видео для своей четырехлетней дочери. В этом послании он показывает и рассказывает, как можно сохранить наш мир для будущих поколений. Это документальный фильм, в котором автор общается с известными учеными, и в то же время - художественная работа с яркими спецэффектами.

«Портовый город» (16+) - драма. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Портовый город» (16+) - драма.

Берит - молодая девушка. Долгое время она не могла жить со своей матерью и все это время провела в школе-интернате. Наконец-то она получила работу в городе и теперь может жить вместе с мамой. Их отношения очень напряженные. Однажды на танцах Берит встречает моряка Геста. Сможет ли он оказать ей поддержку, в которой она нуждается?

«Неизвестная» (18+) - драма, триллер. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Неизвестная» (18+) - драма, триллер.

Однажды вечером, закончив прием пациентов, Женни решает не открывать дверь позднему посетителю ее хирургического кабинета. На следующий день полиция информирует ее о том, что неподалеку было найдено тело неизвестной девушки. Испытывая тайные угрызения совести, Женни пытается самостоятельно установить личность незнакомки.

«Молодой Годар» (18+) - драма, мелодрама, комедия. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Молодой Годар» (18+) - драма, мелодрама, комедия.

Париж, 1967 год. Жан-Люк Годар - лидер «новой волны», режиссер, изменивший язык кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблен в исполнительницу главной роли, актрису Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным браком. Последовавший за этим скандальный прием фильма и вспыхнувший в мае 1968 года молодежный бунт увлекают бескомпромиссного гения в пучину революции.

КИНО НА КОЛЕСАХ

Что можно посмотреть в Хабаровске? Представляем вам актуальные фильмы, которые сейчас можно посмотреть в автокинотеатре на Заимке. Расписание сеансов и стоимость билетов вы можете узнать в инстаграм-аккаунте кинотеатра.

«Идеальный пациент» (18+) - триллер. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Идеальный пациент» (18+) - триллер.

Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал Лектор. Десятки жертв по всей стране и никаких улик. Единственный свидетель - он сам, сдавшийся на милость правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит журналист.

В ролях: Йонас Карлссон, Давид Денсик, Альба Аугуст, Магнус Роосманн, Сюзанн Рейтер, Линда Ульвеус, Кристофер Вагелин, Бьерн Бенгтссон, Йохан Хеденберг, Петер Андерссон.

«Хороший доктор» (16+) - комедия. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Хороший доктор» (16+) - комедия.

У дежурного врача прихватило поясницу. Чтобы не оставлять пациентов без внимания накануне праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера ходить на вызовы.

В ролях: Мишель Блан, Хаким Джемили, Солен Риго, Шанталь Лоби, Франк Гастамбид, Виктор Артус Соларо, Фадили Камара, Офелия Колб, Максанс Туаль, Жак Буде.

«Мисс плохое поведение» (16+) - комедия, драма. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Мисс плохое поведение» (16+) - комедия, драма.

Англия, 1970-е, эпоха сексуальной революции и поисков новой свободы. Миллионы восторженных зрителей, вспышки фотокамер, шикарные наряды и секси-купальники - на лондонский подиум выходят топ-модели со всего света. И тут в сияющий огнями Альберт-холл врывается группа девушек.

В ролях: Кира Найтли, Гугу Эмбата-Ро, Джесси Бакли, Кили Хоуз.