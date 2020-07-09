Финал проекта медиахолдинга «Комсомольская правда - Хабаровск» и Министерства здравоохранения Хабаровского края «Клиника года 2020. Хабаровский край» в прямом эфире!

Награждение врачей и клиник края, получивших народное признание жителей региона, приветственное слово Министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько, короткие интервью с каждым из победителей.

Прямой эфир 10 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Победители проекта:

Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

«Детская стоматологическая поликлиника № 22»

Стоматологическая клиника «Вика-Дент ДВ»

Клиника слуха «Аудионика»

«Перинатальный центр»

Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика Федорова

Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Хабаровск»

«Детская городская клиническая больница № 9»

Клиника года 2020 Хабаровский край 10_07_2020.