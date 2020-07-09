Клиника года 2020 Хабаровский край
Финал проекта медиахолдинга «Комсомольская правда - Хабаровск» и Министерства здравоохранения Хабаровского края «Клиника года 2020. Хабаровский край» в прямом эфире!
Награждение врачей и клиник края, получивших народное признание жителей региона, приветственное слово Министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько, короткие интервью с каждым из победителей.
Прямой эфир 10 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
Победители проекта:
Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
«Детская стоматологическая поликлиника № 22»
Стоматологическая клиника «Вика-Дент ДВ»
Клиника слуха «Аудионика»
«Перинатальный центр»
Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика Федорова
Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Хабаровск»
«Детская городская клиническая больница № 9»
Клиника года 2020 Хабаровский край 10_07_2020.
Клиника года 2020
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