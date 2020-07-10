Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 10 июля 2020 года: за сутки 96 зараженных

В Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом достигло 5014. Из них вылечились 2513 человек, скончались 35 человек, остальные получают лечение. За сутки в крае зафиксировали 96 новых случаев заболевания.

Статистика заболеваемости по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего среди новых заболевших людей в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 26 пациентов старше 65 лет, четыре ребенка и подростки в возрасте от одного года до 16 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Число зараженных в районах региона ФОТО: Региональный минздрав

Отметим также, что среди вновь выявленных пациентов три человека - это бессимптомные носители. У 70 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Амбулаторное лечение получают 1259 человек. Примерно у 55 процентов заболевших болезнь протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением более 8,3 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Коронавирус пока не сдает позиции. Однако в краевой столице все-таки запустили фонтаны. Правда, жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.