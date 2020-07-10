Как вырастить огурцы в Хабаровском крае: подробная инструкция от «КП»

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Выращивание огурцов начинается с подготовки участка под посадку - этим лучше заниматься весной, в середине или в конце мая, в зависимости от погоды. Для этого выкапывается траншея на всю ширину грядки. Ширина самой траншеи - 50 сантиметров, глубина сантиметров 30-40. В эту траншею закладывается навоз, хорошо утаптывается, поливается водой, а потом засыпается землей, но не до самого верха - оставляем место для посыпки золой и минеральными удобрениями. После внесения удобрений земля в траншее хорошо перемешивается. После этого в середине траншеи делается углубление, которое затем необходимо хорошо полить водой.

Если выращивать огурцы в парнике, а не на грядке, урожай вы получите на месяц быстрееФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Также вы можете попробовать выращивать огурцы в парнике - тогда начинать высевать семена можно уже в конце апреля. Соответственно, первый урожай из парника вы получите на месяц раньше, чем на обычной грядке.

КАК ОТОБРАТЬ СЕМЕНА?

Несмотря на то, что огурцы теплолюбивые, их можно выращивать, не используя рассаду.

- Можно укладывать пророщенные семена, а можно сухие, - рассказывает Екатерина Голованова, жительница Хабаровского края, всю жизнь посвятившая работе на земле. - Чтобы прорастить семена, нужно для начала проверить их на всхожесть, для этого сухие семена высыпаем в стаканчик с водой. Те, что утонут - впоследствии прорастут, а те, что останутся плавать на поверхности - «пустышки», от таких нужно избавиться.

Затем хорошо увлажненные семена заворачивают в мокрую салфетку, кладут на тарелку и оставляют на солнце на 2-3 дня для проращивания. При этом необходимо следить за тем, чтобы салфетка, в которую мы завернули семена, оставалась влажной.

Когда семена проросли, их можно высаживать в землю.

Землю вокруг огурцов необходимо постоянно увлажнять и рыхлить, на протяжении всего лета - огурцы очень любят воду и не терпят сухостиФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

СЛЕДИМ ЗА РОСТОМ

Через неделю появляются первые всходы - необходимо следить за температурой воздуха, если слишком холодно - прикрывать всходы ультрасилом или полиэтиленом. Для этого подойдет переносной мини-парник. Кроме того, землю вокруг огурцов необходимо постоянно увлажнять и рыхлить, на протяжении всего лета - огурцы очень любят воду и не терпят сухости, можно немного окучивать. Для выращивания этого плетущегося растения как нельзя лучше подходит шпалера - специальная сетка. Как показывает опыт огородников, применяющих шпалеры при выращивании огурцов, при правильном уходе с участка площадью всего в пять квадратных метров можно собрать до 80 килограммов огурчиков. Свисающие с плетей овощи не деформируются и имеют равномерный насыщенный окрас.

Для выращивания этого плетущегося растения как нельзя лучше подходит шпалера - специальная сеткаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Уже в конце июня огуречная рассада начинает плестись по шпалере и зацветать мелкими желтыми цветами, огурец постепенно набирает сок и к концу июля появляются первые плоды.

- Первые молоденькие огурцы собираем в конце июля, а заканчивает плодоносить огурец только в сентябре, так что все лето можно есть свежие плоды и заготавливать, - говорит Екатерина Тимофеевна. - Нет ничего лучше отварной картошечки с молоденьким свежим огурчиком, а зимой соленым из банки.