Это Хабаровск: Арест Сергея Фургала
В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялся круглый стол по теме ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В студии побывали: политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, главный редактор газеты «Комсомольская Правда - Хабаровск» Юлия Терентьева, председатель совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском Крае Игорь Глухов и Первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев. А так же на телефонной связи со студией был адвокат коллегии адвокатов ЕАО Константин Ким.
Это Хабаровск: Арест Сергея ФургалаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 10_07_2020.
Это Хабаровск Круглый стол - арест Сергея Фургала 10_07_2020
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