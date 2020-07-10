Это Хабаровск: Арест Сергея Фургала

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялся круглый стол по теме ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В студии побывали: политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, главный редактор газеты «Комсомольская Правда - Хабаровск» Юлия Терентьева, председатель совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском Крае Игорь Глухов и Первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев. А так же на телефонной связи со студией был адвокат коллегии адвокатов ЕАО Константин Ким.

Это Хабаровск: Арест Сергея ФургалаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 10_07_2020.