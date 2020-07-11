Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 11 июля 2020: за сутки в регионе заразилось сто человек

По информации краевого министерства здравоохранения по состоянию на утро 11 июля в крае зарегистрировано сто новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа среди жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и в нескольких регионах края.

Большая часть заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет, четверо детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет и 27 пациентов старшей возрастной группы – от 65 лет. 60% заболевших имеют синдромы пневмонии, двое – бессимптомные носители, выявленные при проведении эпидрасследования, у остальных признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Динамика роста количества заболевших. Яндекс-коронавирус

По состоянию на утро 11 июля 2020 года в крае зарегистрировано 5114 случаев заболевания, 36 из которых закончились летальными исходами. На лечении остаются 2516 пациентов. Из них 1178 в стационаре (32 в тяжелом состоянии на ИВЛ), 1338 получают лечение амбулаторно с соблюдением требовании изоляции. Примерно у 55, % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1267 пациентов, все они госпитализированы.

Кроме того в стационарах края получают лечение 359 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Количество заболевших по районам края. Минздрав Хабаровского края

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти региона перенесли открытие кафе и ресторанов в штатном режиме на две недели: с 13 на 26 июля. Однако, функционируют службы доставки и летние веранды, где можно подкрепиться или просто приятно привести время.