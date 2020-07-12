2020-07-12T04:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 12 июля 2020: за сутки в регионе заразилось сто три человека

Из-за роста заболеваемости регион может снова вернуться к жестким ограничительным мерам
Борис КОКУРИН
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 12 июля 2020: за сутки в регионе заразилось сто три человекаНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на 12 июля 2020: за сутки в регионе заразилось сто три человекаФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края за стуки в регионе зарегистрировано 103 новых случая заболевания, среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 2628 человек. Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 24 пациента старше 65 лет; 2 детей и подростков в возрасте 7 и 13 лет.

Динамика роста количества заболевших. Яндекс-коронавирус

Динамика роста количества заболевших. Яндекс-коронавирус

- Среди вновь выявленных пациентов 10 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям, - рассказали в ведомстве.

Всего в крае зарегистрировано 5217 случаев заболевания (рост на 2,0% к 10 июля 2020 года), из них 37 закончились смертью пациентов. «Активными» остается 2516 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 1168 пациентов, из них 35 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 1384 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1269 пациентов, все они госпитализированы.

Кроме того, в стационарах края получают лечение 365 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением находится более 8,9 тысяч человек, бывших в близком контакте с заболевшими. В крае выполнено более 135 тысяч исследований на новый коронавирус.

Количество заболевших по районам края. Минздрав Хабаровского края

Количество заболевших по районам края. Минздрав Хабаровского края

Еще в пятницу на краевом штабе по распространению коронавируса отметили, что после майских праздников, когда в регионе кривая заболеваемости резко пошла в верх, ситуацию так и не удалось стабилизировать. Если рост продолжится правительству придется вернуться к жестким ограничительным мерам.

Сейчас уже на 14 календарных дней отложены открытие предприятий питания, на котором настаивают большинство предпринимателей, развлекательных объектов, детских комнат и продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. В Роспотребнадзоре полагают, что ограничения могут действовать вплоть до 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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