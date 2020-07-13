2020-07-13T07:13:01+03:00
Это - Хабаровск!

Ирина Зикунова на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Прямой эфир 13 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
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Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского КраяИрина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского Края
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13 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывала председатель Законодательной думы Хабаровского Края Ирина Зикунова. Ирина Валерьевна ответила на множество сложных и важных вопросов на частоте 88.3 FM. Большое интервью председателем Законодательной думы Хабаровского Края Ириной Зикуновой слушайте в нашем подкасте.

Ирина Зикунова на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Зикунова на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 13_07_2020.

Ирина Зикунова 13_07_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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