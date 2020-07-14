2020-07-14T04:57:58+03:00
Это - Хабаровск!

Это Хабаровск 14 июля 2020

Прямой эфир 14 июля на частоте 88.8 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
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Это Хабаровск 14 июля 2020Это Хабаровск 14 июля 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ
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С начала пандемии коронавируса в Хабаровске принимаются усиленные меры профилактики и дезинфекции в общественном транспорте, а так же регулярно проводится мониторинг и проверки соблюдения перевозчиками этих мер силами сотрудников городской администрации и полиции. О результатах этой работы по телефонной связи со студиией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире рассказал начальник Управления промышленности, транспорта и связи Администрации Хабаровска Владимир Ощановский.

С начала года на территории региона обнаружены 62 нелегальных места сброса мусора. Тему свалок в прямом эфире обсудили с начальником Управления экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, Владиславом Мозгалевым.

Владислав Мозгалев, начальник Управления экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владислав Мозгалев, начальник Управления экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Пока кто-то на самоизоляции скучает и ждет окончания пандемии коронавируса, люди творческие создают шедевры. Новый клип Любови Фатеевой и Екатерины Беляковой покоряет интернет пространство. У нас в гостях автор музыки Любовь Фатеева и режиссер клипа Светлана Тиканова.

Композитор Любовь Фатеева и режиссер Светлана Тиканова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Композитор Любовь Фатеева и режиссер Светлана ТикановаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 14_07_2020.

Это Хабаровск 14_07_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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