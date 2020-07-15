Мероприятия онлайн в Хабаровске на неделю: в мире тактильных картин

ТРОГАТЬ КАРТИНЫ - МОЖНО

В Дальневосточном художественном музее продолжают серию рассказов «Записки о художниках». В этот раз зрителю предлагают познакомиться с картиной «Осень» Н.Л. Эллерта, а также узнать больше о его жизни и творческом пути.

В большей степени Николай Людвигович посвятил себя ремеслу театрального декоратора и художника по костюмам. Он сотрудничал с Императорскими Большим и Малым театрами, Мариинским и Александровским театрами. Его творчество в качестве театрального художника будет отличаться от того, к чему он был склонен в работах «для себя» - своих пейзажах и бытовых сценах. В своей работе «Осень» Николай Людвигович с большой чуткостью изображает первые дни осени, еще по-летнему зеленые. Нежные тона, которые он выбирает, кажутся антитезой наступающему умиранию природы. Убегающая тропинка с отдаленной человеческой фигурой помогают зрителю погрузиться в картину и ощутить это удивительное состояния природы.

Еще один художник, с которым познакомят зрителя - П. Д. Шмаров.

Этот художник создавал декоративные панно, оформлял спектакли, был автором жанровых и батальных полотен, он учился у самого Репина, дружил с Ф.А. Малявиным, Б.М. Кустодиевым, А.П. Остроумовой-Лебедевой. Написал ряд портретов столичной знати, среди которых портреты императора Николая II, великой княгини Марии Павловны, графа Мусина-Пушкина и других. Иммигрировав в Париж, он приобрел славу «русского Ренуара», но до самой своей смерти Павел Дмитриевич Шмаров нес ярлык «своего среди чужих». На родине творчество живописца долгое время оставалось почти неизвестным.

Также в музее предлагают «посетить» уникальную видеоэкскурсию в рамках грантового проекта «Особый взгляд».

Видеоэкскурсия посвящена тактильным картинам, которые будут выставлены в залах музея уже в октябре этого года. Сегодня в собрании ДВХМ находится всего одна тактильная копия с произведения искусства - речь идет о портрете кисти К.С. Петрова-Водкина. Это картина 1936 года «Дочь рыбака» - портрет белокурой девочки, сидящей на подоконнике у открытого окна. Однако сейчас в мастерских музея занимаются изготовлением еще пяти тактильных картин, чтобы осенью представить их широкой публике. Какие это будут картины - узнаете, посмотрев видеоэкскурсию на ютуб-канале ДВХМ.

Для любителей самостоятельного творчества в ДВХМ подготовили очередной мастер-класс по рисованию для взрослых с Эльвирой Трушиной в формате видео. Тема урока «Академический рисунок. Построение вазы».

Рисуем вместе с ДВХМ: тема урока - построение вазыФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Еще одна видеоэкскурсия, посвященная прошедшему недавно Дню семьи, любви и верности, дожидается своих зрителей. В этот раз речь пойдет о выставке картин «Амур и Психея» - именно так современники называли императора Александра I и его супругу. История их чувств - это история любви и ненависти, верности и предательства, мистическим образом напоминающая древнеримский миф. Десять картин из собрания музея блестяще проиллюстрируют взаимоотношения в царской семье.

ВЕРНУТЬСЯ В СССР

Музей «Мир говорящих машин» представляет совместный проект музея и телеканала «Хабаровск» под названием «Музыка на дом». Третий его выпуск посвящен песням, которые пели дети Советского Союза.

Звуки горна, пионерская клятва, песни у костра в летнем лагере. Все это помнят те, кто вырос в СССР. За почти 70 лет существования Советского Союза для детей было сделано многое. В том числе написано много музыки.

Талантливые русские композиторы сочиняли песни, которые пели участники хоров, пионерских отрядов. Много музыки создали для детских художественных и мультипликационных фильмов. О самых популярных и любимых рассказывает участник хабаровского клуба филофонистов Виктор Полищук в музее «Мир говорящих машин».

Гродековский музей предлагает «посетить» онлайн-выставку советских плакатов и фотографий «В здоровом теле здоровый дух». Здоровый образ жизни в Советском Союзе активно развивался и всячески поддерживался государством. Пропаганда физического воспитания в СССР, антиалкогольная кампания и объяснение важности элементарной гигиены занимали отдельное место в государственной социальной политике.

Колоссальный упор был сделан на передачу информации через множество плакатов, радиопередач и телепрограмм. Площадки в каждом дворе, школы, заводы - все это было наполнено информацией о преимуществах здорового образа жизни с целью создания правильной атмосферы.

НОВИНКИ КИНО

В заключение нашего культурного обзора, как всегда, единственное доступное нам развлечение вне дома (кроме, конечно, посиделок на открытых верандах - но это, скорее, из области гастрономических удовольствий) - кино под открытым небом. Расписание сеансов и стоимость билетов вы можете узнать в инстаграм-аккаунте кинотеатра на Заимке.

«Мой шпион» (12+) - боевик, комедия, семейный. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Мой шпион» (12+) - боевик, комедия, семейный.

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает в объектив камеры девятилетней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.

В ролях: Дэйв Батиста, Хлоя Коулмэн, Париса Фитц-Хенли, Кристен Шаал, Грег Брайк, Кен Жонг, Никола Коррейя-Дамуд, Девере Роджерс, Ной Дэнби, Вьеслав Кристиан.

«Побег из Претории» (16+) - триллер. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Побег из Претории» (16+) - триллер.

Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира - в «Претории». Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег. Но придумать план - это только первый шаг. Шаг второй - реализация плана.

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Иэн Харт, Даниэль Уэббер, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер.