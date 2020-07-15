Молодым везде у нас дорога
Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – «Всемирный день навыков молодежи» (World Youth Skills Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года, с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.
По этому поводу у нас в студии побывали председатель Молодежной палаты Хабаровска Сергей Грицик и самый молодой депутат Городской думы Павел Шестопалов.
Сергей Грицик, председатель Молодежной палаты ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Павел Шестопалов, депутат Городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ
А так же о молодежных навыках в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» много интересного рассказал Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образования, на базе которого осуществляется продвижение знаменитого проекта «WorldSkills Russia».
Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 15_07_2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU