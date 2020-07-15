Что происходит с коронавирусом в Хабаровске

Антиковидные меры в Хабаровске продлены до 7 августа – статистика по заболеваемости не позволяет снимать масочный режим, открывать общепит в штатном режиме (сейчас, напомню, работают только веранды при кафе и ресторанах), проводить массовые мероприятия.

Тем не менее предприятия реального сектора экономики, госорганы, транспортная сфера и другие, чью деятельность нельзя приостанавливать, уже больше месяца работают в полную силу. С соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, вроде бы – стопроцентной уверенности в этом нет. По информации Татьяны Зайцевой, главы регионального управления Роспотребнадзора, в структуре заболевших 49 процентов – это люди рабочего возраста.

- Это 793 случая, - отметила она. - Из них работники промышленных предприятий составили 23 процента. Работники госструктур - семь процентов, образования - семь процентов, здравоохранения - 16 процентов, общественного питания – восемь процентов, служащие банков - пять процентов.

Статистика минздрава края на 15 июля 2020 года по заболеваемости коронавирусом. Скриншот

Причину санитарный врач видит как раз в несоблюдении защитных мер. Зайдите в любой автобус или трамвай в Хабаровске, оглядите пассажиров – сколько из них будут в масках?

Динамика заболеваемости за последние пять дней выглядит так: 12 июля – плюс 94 заболевших, 13 июля – плюс 121, 14 июля – плюс 107, 15 июля – 98 новых случаев. У многих заболевание протекает в тяжелой форме, нарастающим итогом имеем 43 летальных исхода.

- Учитывая темпы роста заболеваемости, общее число заболевших может существенно возрасти уже в ближайшее время. Есть риск роста числа смертельных исходов, - предупредил Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края. - Сегодня система здравоохранения функционирует с огромной нагрузкой, все медицинские работники работают буквально на износ, но сдержать ситуацию возможно только совместными усилиями.

Однако основная волна впереди. С 11 июля в Хабаровске проходят стихийные митинги, во время которых люди совершенно забывают о каком-то там коронавирусе. Прибавляем инкубационный период – две недели – и числа с 24-28 июля мы рискуем получать прирост уже в две, а то и три сотни заболевших ежесуточно. Справятся ли с таким наплывом больницы, хватит ли на всех аппаратов ИВЛ, выдержат ли врачи и медперсонал, который держит оборону с апреля? Вопросы, остающиеся пока без ответа.