2020-07-15T15:44:06+03:00
Общество

Что происходит с коронавирусом в Хабаровске

Кривая заболеваемости никак не хочет снижаться, а люди будто и не слышали об опасном вирусе
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Главный санитарный врач края считает, что горожане плохо соблюдают, а то и прямо нарушают противоэпидемические мерыГлавный санитарный врач края считает, что горожане плохо соблюдают, а то и прямо нарушают противоэпидемические мерыФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Антиковидные меры в Хабаровске продлены до 7 августа – статистика по заболеваемости не позволяет снимать масочный режим, открывать общепит в штатном режиме (сейчас, напомню, работают только веранды при кафе и ресторанах), проводить массовые мероприятия.

Тем не менее предприятия реального сектора экономики, госорганы, транспортная сфера и другие, чью деятельность нельзя приостанавливать, уже больше месяца работают в полную силу. С соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, вроде бы – стопроцентной уверенности в этом нет. По информации Татьяны Зайцевой, главы регионального управления Роспотребнадзора, в структуре заболевших 49 процентов – это люди рабочего возраста.

- Это 793 случая, - отметила она. - Из них работники промышленных предприятий составили 23 процента. Работники госструктур - семь процентов, образования - семь процентов, здравоохранения - 16 процентов, общественного питания – восемь процентов, служащие банков - пять процентов.

Статистика минздрава края на 15 июля 2020 года по заболеваемости коронавирусом. Скриншот

Статистика минздрава края на 15 июля 2020 года по заболеваемости коронавирусом. Скриншот

Причину санитарный врач видит как раз в несоблюдении защитных мер. Зайдите в любой автобус или трамвай в Хабаровске, оглядите пассажиров – сколько из них будут в масках?

Динамика заболеваемости за последние пять дней выглядит так: 12 июля – плюс 94 заболевших, 13 июля – плюс 121, 14 июля – плюс 107, 15 июля – 98 новых случаев. У многих заболевание протекает в тяжелой форме, нарастающим итогом имеем 43 летальных исхода.

- Учитывая темпы роста заболеваемости, общее число заболевших может существенно возрасти уже в ближайшее время. Есть риск роста числа смертельных исходов, - предупредил Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края. - Сегодня система здравоохранения функционирует с огромной нагрузкой, все медицинские работники работают буквально на износ, но сдержать ситуацию возможно только совместными усилиями.

Однако основная волна впереди. С 11 июля в Хабаровске проходят стихийные митинги, во время которых люди совершенно забывают о каком-то там коронавирусе. Прибавляем инкубационный период – две недели – и числа с 24-28 июля мы рискуем получать прирост уже в две, а то и три сотни заболевших ежесуточно. Справятся ли с таким наплывом больницы, хватит ли на всех аппаратов ИВЛ, выдержат ли врачи и медперсонал, который держит оборону с апреля? Вопросы, остающиеся пока без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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