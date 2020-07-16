2020-07-15T17:22:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 16 июля 2020 года: излечились 2796 человек

Если ситуация стабилизируется, школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу»
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 16 июля 2020 года: излечились 2796 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 16 июля 2020 года: излечились 2796 человекФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае, по данным на утро 16 июля 2020 года зафиксировали 5637 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 2796 человек, скончались 43, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 98 новых случаев заболевания.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство новых зараженных – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение начали получать 24 пациента старше 65 лет, девять детей и подростков в возрасте от одного года до 16 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Среди новых пациентов девять человек – это бессимптомные носители. У 60 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Отметим также, что почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением остаются более 2,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость в регионах Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Заболеваемость в регионах Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Если ситуация стабилизируется, школьники из Хабаровского края проедут по «Золотому кольцу». Поездку запланировали на осень этого года. Для ребят разработали четыре маршрута: «Моя Москва», «Москва - Золотое кольцо», «Город-герой Ленинград» и «Императорский маршрут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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