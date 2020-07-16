Жители Хабаровского края активно поддерживают отправленного под арест в СИЗО «Лефортово» 10 июля губернатора Сергея Фургала. Власти региона призывают воздержаться от участия в массовых мероприятиях и несанкционированных шествиях и позаботиться о своем здоровье, поскольку ограничительные мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией еще не отменены. Но неравнодушные нашли иной выход.

- Сергей Иванович находится в СИЗО «Лефортово» без сотовой связи и интернета, даже без ТВ. Единственный способ сделать так, чтобы он знал о нашей поддержке, - писать письма, - говорится на странице одного из хабаровских пабликов в социальной сети «Вконтакте».

Желающим поддержать губернатора и выказать ему свою поддержку стоит воспользоваться этим старым и проверенным способом. О том, как написать письмо Сергею Фургалу в СИЗО, мы и расскажем максимально подробно.

Как и по какому адресу отправлять?

Можно пойти двумя путями. Во-первых, написать бумажное письмо и отправить его по адресу: 111 020, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, 5, корп. 2, Фургалу Сергею Ивановичу 1970 года рождения. Во-вторых, отправить электронное письмо через специальный сервис ФСИН. Такие письма раз в неделю распечатываются и передаются заключенным. Или же можно просто отбить онлайн-телеграмму, воспользовавшись специальным сервисом.

О чем можно писать и о чем нельзя?

Большинство наших читателей, смеем надеяться, граждане законопослушные, а потому имеют крайне смутное представление о том, что ФСИН, это государство в государстве, и в числе прочего все письма проходят через окно цензора. Переписка регулируется специально разработанными правилами внутреннего распорядка изоляторов уголовно-исполнительной системы. Так что хотите вы или нет, а содержание письма непременно будет известно третьим лицам. Так что в любом случае следует воздержаться от антиправительственных лозунгов и непарламентских выражений.

Сколько писем можно отправить в СИЗО?

В соответствии с правилами подозреваемые (а именно в таком статусе находится сейчас губернатор Хабаровского края Сергей Фургал) и обвиняемые не ограничены в количестве получаемых писем и телеграмм: однако стоит помнить, что услуга эта - не бесплатная. Вы можете самостоятельно оплатить ответ или же его оплатит заключенный, обратившись к администрации следственного изолятора.

Вместе с письмом можно передать следующие предметы (и укажите в письме - что было отправлено и в каком количестве): марки и конверты, фотографии близких родственников - до пяти штук, маленький календарь (карманный).