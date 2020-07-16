Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал останется под арестом до 9 сентября

В Басманном суде города Москвы закончилось заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Доводы защиты показались суду неубедительными. По решению судьи он останется под стражей до 9 сентября 2020 года. В зале суда Сергей Фургал обратился к жителям региона со словами благодарности и призвал к соблюдению законности и правопорядка и прекращению массовых выступлений.

- Сергей Иванович чувствует себя удовлетворительно, - отметил в разговоре с журналистами его адвокат Борис Кожемякин. - Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому разглашать сведения, составляющие тайну следствия, я не в праве. Доступ в следственный изолятор Лефортово, где содержится подзащитный, затруднен, но мы надеемся на следующей неделе получить разрешение следователей и посетить его там.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 9 июля возле своего дома в коттеджном поселке Лукашево, когда он садился в служебный автомобиль, намереваясь отбыть на службу. Назначить своего преемника он не успел. В тот же день рейсовым самолетом, в сопровождении оперативников, он был доставлен в Москву, на Петровку, 38, где был оперативно допрошен следователями. Уже на следующий день, 10 июля, Басманный суд принял решение о заключении его под стражу в СИЗО Лефортово. Губернатору инкриминируют участие в организации двух заказных убийств и покушении еще на одно, совершенные в 2004-2005 годах. Его предполагаемые соучастники были задержаны в ноябре 2019 года.

Задержание главы региона вызвало большой общественный резонанс. Начиная с 11 июля, в ряде регионов края прошли несанкционированные шествия и митинги в поддержку Сергея Фургала. Все выступления имели мирный характер.

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