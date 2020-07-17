Кто ходит в гости по утрам? 17 июля 2020
«Кто ходит в гости по утрам» - новое шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором каждую пятницу совместно с Эдуардом Грищуком появляется каждый раз новый «звездный» ведуцщий. В этот раз в студии Урал Гареев, знаменитый фотограф, который, без преувеличения, не нуждается в представлении.
В первом часе обсудили вопросы недвижимости в Хабаровске с руководителем отдела продаж Федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» в Хабаровском крае, Ольгой Тишковец.
Ольга Тишковец, руководитель отдела продаж Федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ
О безопасном поведении на водных объектах напомнил радиослушателям начальник Аварийно-спасательной службы Хабаровского края, Александр Лаврешкин.
Александр Лаврешкин, начальник Аварийно-спасательной службы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Второй час Урал и Эдуард открывали совместно с известным экологом, членом общественного совета, Владимиром Сидоровым. Обсудили нашумевшую историю с розливом нефти в озеро Голое в Комсомольском районе, а так же поговорили про экологию края в целом.
Владимир СидоровФото: Сергей ПЯТКОВ
Под занавес в нашей студии появилась директор модельного агенства «БЭСТ» Наталья Леготина, которая немного приоткрыла завесу тайны о грядущем совместном проекте с «Комсомольской правдой».
Наталья Леготина, директор модельного агенства «БЭСТ»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Кто ходит в гости по утрам 17_07_2020.
Кто ходит в гости по утрам 17_07_2020
ИСТОЧНИК KP.RU