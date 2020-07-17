2020-07-17T09:12:26+03:00
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Кто ходит в гости по утрам? 17 июля 2020

Прямой эфир 17 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Кто ходит в гости по утрам? 17 июля 2020Кто ходит в гости по утрам? 17 июля 2020Фото: Сергей ПЯТКОВ
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«Кто ходит в гости по утрам» - новое шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором каждую пятницу совместно с Эдуардом Грищуком появляется каждый раз новый «звездный» ведуцщий. В этот раз в студии Урал Гареев, знаменитый фотограф, который, без преувеличения, не нуждается в представлении.

В первом часе обсудили вопросы недвижимости в Хабаровске с руководителем отдела продаж Федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» в Хабаровском крае, Ольгой Тишковец.

Ольга Тишковец, руководитель отдела продаж Федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Тишковец, руководитель отдела продаж Федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

О безопасном поведении на водных объектах напомнил радиослушателям начальник Аварийно-спасательной службы Хабаровского края, Александр Лаврешкин.

Александр Лаврешкин, начальник Аварийно-спасательной службы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Лаврешкин, начальник Аварийно-спасательной службы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Второй час Урал и Эдуард открывали совместно с известным экологом, членом общественного совета, Владимиром Сидоровым. Обсудили нашумевшую историю с розливом нефти в озеро Голое в Комсомольском районе, а так же поговорили про экологию края в целом.

Владимир Сидоров Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир СидоровФото: Сергей ПЯТКОВ

Под занавес в нашей студии появилась директор модельного агенства «БЭСТ» Наталья Леготина, которая немного приоткрыла завесу тайны о грядущем совместном проекте с «Комсомольской правдой».

Наталья Леготина, директор модельного агенства «БЭСТ» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Леготина, директор модельного агенства «БЭСТ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам 17_07_2020.

Кто ходит в гости по утрам 17_07_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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