2020-07-23T09:39:00+03:00
Это - Хабаровск!

Александр Ковалев: Live на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
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Александр Ковалев, автор и исполнительАлександр Ковалев, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ
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В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с концертом побывал, без преувеличения, человек - легенда, знаменитый хабаровский автор и исполнитель Александр Ковалев. Весь час в прямом эфире на 88.3 FM звучали любимые песни.

Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FM Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 23_07_2020.

Александр Ковалев 23_07_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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