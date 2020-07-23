Александр Ковалев: Live на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FM
Александр Ковалев, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ
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В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с концертом побывал, без преувеличения, человек - легенда, знаменитый хабаровский автор и исполнитель Александр Ковалев. Весь час в прямом эфире на 88.3 FM звучали любимые песни.
Прямой эфир 23 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 23_07_2020.
Александр Ковалев 23_07_2020
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ИСТОЧНИК KP.RU