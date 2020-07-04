Кто ходит в гости по утрам 24 июля 2020

«Кто ходит в гости по утрам» - новый проект на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в рамках которого у Эдуарда Грищука появляется каждый раз новый популярный соведущий. В этот раз им стал не кто иной, как Андрей Трумба, владелец и художественный руководитель «Белого театра».

Первым гостем в студии стал самый настоящий вундеркинд. Егор Егоров - первый в истории нашего края школьник, который сдал ЕГЭ по двум предметам с результатом в 200 балов!

Егор Егоров, выпускникФото: Сергей ПЯТКОВ

Непростая ситуация с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса продолжает огорчать наших граждан. Заведения общественного питания, не имеющие летних веранд, по прежнему остаются закрыты. По прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Однако не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Есть в нашем городе и его ближайших окрестностях места, где можно отдохнуть от работы и самоизоляции, и весело провести время. О том что предлагает жителям и гостям Хабаровска Центр семейного отдыха «Сосновка» рассказали руководитель центра Игорь Малышевский и режиссер Сергей Улицкий.

руководитель центра семейного отдыха «Сосновка» Игорь Малышевский и режиссер Сергей УлицкийФото: Сергей ПЯТКОВ

Не забыли и о спорте, который тоже переживает не самые лучшие времена. О реализации нацпроектов в области спорта на территории города Хабаровска ремонте стадионов и других спортобъектов в прямом эфире рассказал начальник Управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска, Александр Юрьевич Леонов.

Александр Леонов, начальник Управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ