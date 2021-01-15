По информации краевого минздрава, за минувшие сутки в крае зарегистрировано 304 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 398 человек. Тяжелых пациентов - 61, все они находятся на искусственной вентиляции легких. Еще три человека умерло.В крае с начала пандемии зарегистрировано 39492 случая заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 35020 пациентов. Сейчас 4259 человек получают лечение, из них в стационаре 1857, амбулаторно - 2402 жителя региона. Коронавирус стал причиной смерти 213 человек в Хабаровском крае.За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в краевой столице - 273 человека, в Комсомольске-на-Амуре - четыре, в Хабаровском районе - 13, в Бикинском - два, в Николаевском районе - девять заболевших за сутки, в Нанайском районе - 11 человек.В Хабаровском крае развернуто 3189 коек для больных коронавирусом, 1857 коек свободны.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.