Нельзя сказать, что в Хабаровском крае вакцинация от коронавирусной инфекции не ведется. По данным краевого минздрава уже поступило более 5 тысяч доз вакцины, а 3,2 тысячи человек сделали себе прививку.Однако недавно глава государства поставил задачу перед членами российского правительства в кратчайшие сроки приступить к более активной вакцинации людей в регионах. Хабаровский край как заявляют в ведомстве будет готов приступить к массовой вакцинации уже на следующей неделе, сразу после того, как получит дополнительные дозы препарата.- Примерно к 20 января мы ожидаем поставку 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, - рассказал Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края. - Это нам позволить расширить географию и увеличить охват населения. В вакцинации будут задействованы как города, так и районы Хабаровского края.Как отметил Юрий Бойченко при вакцинации специалисты будут руководствоваться так называемыми группами приоритетности, утверждёнными Минздравом России. Это врачи, социальные работники, учителя, граждане, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением. В эту категорию так же попадают работники транспортных организаций, МФЦ, сотрудники правоохранительных органов и работники СМИ.Пока в прививочной компании участвуют 26 медицинских организаций, но в скором времени список существенно расшириться, чтобы все желающие смогли сделать прививку без долгого ожидания в очередях.Напомним, что вакцинация от COVID-19 проводится в 2 этапа. Повторная инъекция делается через 21 день после первичной прививки. Это даёт устойчивый иммунитет к Covid-19. На вакцинацию, как правило, требуется около одного часа с учётом подготовки вакцины, осмотра врача и наблюдения после укола.Так же в правительстве подчеркнули, что вакцинация – дело сугубо добровольное, и если кого-то принуждают сделать прививку, то на самоуправство можно пожаловаться по телефону «горячей линии» по номеру 122.