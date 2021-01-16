По данным министерства здравоохранения Хабаровского края за прошедшие сутки в регионе был выявлен 301 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом как отметили в ведомстве выздоровели 503 человека.Показатель тестирования населения из расчёта на сто тысяч жителей составил 295,4. В госпиталях Хабаровского края сейчас находятся 54 пациента в тяжелом состоянии, вызванном коронавирусом. Все 54 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, было зарегистрировано 3 летальных исхода.Тем не менее как сообщают специалисты в Хабаровском крае на данный момент развернуто 3189 коек из них свободно – 1837. Если брать по районам, то больше всего зараженных зарегистрировано в Хабаровске – 234 человека. В нанайском районе – 35 пациентов, в Хабаровском районе – 19, в районе имени Лазо – 11 человек, в Охотском районе – двое заболевших.Общим итогом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 793 случая заражения COVID-19. При этом 35 523 человека выздоровело, а 4 054 находится на лечении. 1837 человека получают медицинскую помощь в стационаре, 2217 лечатся амбулаторно. 216 человек умерли.В правительстве регионе предупреждают, что несмотря на снятие некоторых видов ограничений всем жителям Хабаровского края стоит носить маски при посещении магазинов, торговых центров, развлекательных мероприятий и при поездках в общественном транспорте.Так же стоит соблюдать социальную дистанцию в полтора – два метра, обязательно тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Эти простые меры способны свети риск заражения опасным вирусом до минимума.