Мы уже писали, что на одном из заседании краевого штаба по коронавирусной инфекции рассматривался вопрос о крещенских купаниях. Мероприятие массовое и учитывая холода в палатках, которые обычно ставят для обогрева рядом с купелями будет большая скученность людей.Специалисты всерьез опасались, что все это самым не лучшим образом скажется на росте заболеваемости COVID-19. И все основания опасаться этого у них есть. После новогодних праздников, когда люди пренебрегая правилами эпидемической безопасности количество пациентов, зараженных коронавирусом, выросло, хотя до этого показывало устойчивое падение.Минздраву удалось даже почти «продавить» решение, по которому на территории края крещенские купели организовываться не будут. Но в обсуждение вмешались представители церкви и чиновники придерживающиеся другой точки зрения. С присущей им рассудительностью они призвали не рубить с горяча, а опираться прежде всего на здравый смысл.Не во всех районах заболеваемость настолько высока, к тому же при правильной организации купелей и распределении потока верующих риск заразиться будет минимальным. Так зачем же лишать людей радости почувствовать себя причастными к таинству?- На заседании штаба среди прочих выступил Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Он отметил, что все службы в храмах проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Раздача Святой воды будет организована с 19 по 27 января. Священнослужители обращаются регулярно к прихожанам о соблюдении социальной дистанции и масочного режима.Есть еще один аспект, на который обратил внимание уже зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов - полный запрет на организацию крещенских купелей может привести к негативным последствиям, бесконтрольной вырубке прорубей и возникновению трагических событий.Так что вердикт, принятый на оперативном штабе - главы городов и районов края будут самостоятельно принимать решение об открытии и организации крещенских купелей, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Особое внимание им необходимо будет уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, особенно в палатках, где верующие готовятся к омовению.Кроме того, Евгений Никонов рекомендовал не окунаться в прорубь неподготовленным жителям края, а также тем, кто недавно перенёс COVID-19, людям из группы риска, чтобы не подвергать организм стрессу.