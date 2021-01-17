За минувшие сутки в крае зарегистрировано 303 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 321 человек, один человек умер.По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID - 19 развернуто 2964 койки. Свободно - 1774. На лечении находятся 55 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.Всего на лечении находятся 4035 человек. В том числе 1774 - стационарно, 2261 - амбулаторно.Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 40096 случаев Covid-19.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.