По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 300 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом, как отметили в ведомстве, выздоровели 352 человека.В госпиталях Хабаровского края сейчас находятся 55 пациентов в тяжелом состоянии, вызванном коронавирусом. Все 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, было зарегистрировано два летальных исхода.Тем не менее, как сообщают специалисты, в Хабаровском крае на данный момент развернуто 2964 койки, из них свободно - 1789.С начала пандемии в регионе зарегистрировано 40396 случаев заражения COVID-19. 36196 человек выздоровело, а 3981 находится на лечении. 1789 человек получают медицинскую помощь в стационаре, 2192 лечатся амбулаторно, 219 человек умерли.В правительстве регионе предупреждают, что несмотря на снятие некоторых видов ограничений всем жителям Хабаровского края стоит носить маски при посещении магазинов, торговых центров, развлекательных мероприятий и при поездках в общественном транспорте.