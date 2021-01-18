В Нанайском районе очередное ДТП привело к смерти редкого амурского тигра. Краснокнижную кошку 17 января сбил водитель за рулем «Сузуки-Солио». Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование.Авария случилась в 19:40 часов на трассе Хабаровск - Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску. Тигр перебегал дорогу, на 191 километре хищника настиг минивэн без номеров.Виновника смертельного ДТП установили, решается вопрос о привлечении водителя к отвественности.- Двигаясь в темное время суток, водитель легкового автомобиля не успел среагировать на оказавшегося на дороге тигра и сбил его. Тигр получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, - сообщили в центре «Амурский тигр».Погибший тигр оказался самцом в самом расцвете сил - хищнику было около четырех-пяти лет. Труп кота отправили в «Службу по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» (Хабаровск). Специалисты центра диагностики болезней животных из Приморья проведут экспертизу останков зверя.- Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима на трассе во избежание подобных инцидентов. Нарушителю, виновному в гибели краснокнижного животного, грозит административное либо уголовное наказание. Размер налагаемого штрафа может превышать два миллиона рублей, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.Напомним, что это не первый случай гибели амурских тигров в регионе. Напомним, что в начале декабря 2020 года насмерть сбили хищницу, которая загнала людей в придорожное кафе.