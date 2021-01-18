Традиционные купания в православный праздник Крещения Господня решено не отменять, а ограничить. Напомним, что из-за пандемии коронавируса омовения было решено запретить. Купания 19 января будут проходить в одном месте, где прорубят несколько купелей. Специалисты уже приступили к подготовке иорданей.Традицию окунаться в крещенские купели соблюдают многие жители и гости Хабаровска. Полный запрет на аккредитованные омовения мог, по мнению властей и церкви, толкнут людей на то, чтобы начать вырубать проруби в водоемах. А у такой самодеятельности может быть трагичный исход.В связи с этим крещенские купания будут проходить на льду Амурской протоки в районе улицы Минусинской в поселке Красная Речка. В одном месте прорубят несколько иорданей, чтобы развести потоки желающих окунуться в ледяную прорубь.- Просим граждан из групп риска: старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, беременных, перенесших COVID-19, чувствующих недомогание, воздержаться в этом году от омовения в холодной воде, - прокомментировали в информационном отделе Хабаровской епархии.Купели начнут работать 19 января, с 10:30 до 18:00 часов.Добавим, раздача верующим святой воды в храмах будет организована с 18 по 27 января, чтобы избежать ажиотажа и скопления людей.