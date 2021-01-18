УХОДИМ, УХОДИМ, УХОДИМВсе. Ушла эпоха. Белого театра, по крайней мере того, который мы помним, больше нет. Нет великолепных рисунков Андрея Тена на стенах, старинного буфета и чая из стаканов с латунными подстаканниками. Нет больше уютного, камерного, самостоятельного - белого.Труппа Белого театра напоминает сейчас средневековых комедиантов, кочующих с пожитками по городам и весям. Беспризорных, неприкаянных, ютящихся в кибитке вместо дома. Все 30 лет жизни театра поместились в два с небольшим грузовичка и пару гаражей.Когда-то по-домашнему уютное фойе теперь забито ящиками, коробками и свертками. В углу на столике грустят три апельсина и пластиковая ложка. Рядом вздыхают актеры, расположившись на упакованном скарбе.- Грустно, а что делать? - делится переживаниями Ольга Кузьмина, актриса. – 32 года работала, работала, а теперь неизвестно – возможно, это смерть театра, возможно, новая жизнь. Никто не знает, что будет.Режиссеру пока грустить некогда. Наверное, стоит напомнить, что неприятности у Белого театра начались в сентябре 2020 года. Белый театр - явление для Хабаровска уникальное, ключевое слово в его описании – независимый. То есть богатых покровителей и государственных структур, могущих решить финансовые проблемы коллектива, у него нет. А вот проблемы есть.Начнем с того, что помещение, в котором обитал театр, принадлежит военным. С началом пандемии и самоизоляции они резко подняли цены на аренду, буквально вогнав артистов в долговую яму. Зачем? А им это помещение самим понадобилось – там будут размещаться танцоры окружного ансамбля.Директору пришлось продать собственный гараж, чтобы расплатиться по долгам за коммунальные услуги, и еще осталось около миллиона отдать арендодателям. Самое печальное, что из-за режима ограничений на посещение заведений культуры и искусства театр так ничего и не сумел заработать.Тяжба с военными еще продолжается, долги не списаны. Единственное, что есть – новое помещение и два выигранных гранта: краевой и президентский. Ну как помещение – просторный светлый тамбур в арене «Ерофей». Спасибо директору - приютил.МЕНЯЕМ ХИЖИНЫ НА ДВОРЦЫЕму действительно благодарны: если бы не «Ерофей», пришлось бы идти на улицу, распродавая за копейки реквизит, и тогда в истории театра точно можно было ставить большую, жирную точку. А так есть место, где собираться, где репетировать и проводить те самые занятия, на которые получены гранты. Есть и подвалы, где можно складировать реквизит, для Белого это уже немало.- Если здесь будет хорошее оформление красивое – мы вообще не возражаем, - показывает новым квартирантам помещение Константин Юров, директор арены «Ерофей». – И цветочки… преображение будет. Спорт и культура они всегда были вместе и будут идти нога в ногу, вместе. Поэтому добро пожаловать к нам в дом.Подвалы, кстати, Андрею Трумбе очень понравились. Прямо готовое место для перформанса – оценил директор Белого театра. Вообще, несмотря на весь драматизм ситуации, театр погибать пока не собирается. Труппа есть, интересная работа есть – те самые выигранные гранты, теперь еще и место есть, а что еще нужно?- Хотелось бы поблагодарить директора. Это чудесный, очень отзывчивый человек, который принял нас очень радушно – я вообще такого не ожидал, - рассказывает Андрей Трумба, директор Белого театра. – Понятно, что для театра этот холл мало подходит, но вот для наших занятий – вполне. Здесь мы можем уже людей принимать, помещение большое, светлое, с видом на Амур. Пока нам будет здесь, я надеюсь, неплохо.Есть и еще одна причина, почему от спектаклей пока придется отказаться. Реквизит хранится, где придётся, в разных районах Хабаровска, собрать его вместе - задача не для слабонервных.НОВЫЕ СКАЗКИСразу оговоримся: полученные гранты - это не те деньги, на которые можно решить накопившиеся проблемы Белого театра. Все до копейки должно пойти в дело и дело довольно интересное.- Два дня назад нам пришло поздравление от Фонда президентских грантов, - улыбается Андрей Трумба. – Новый проект, на который мы получили грант, касается того, как выживать и жить во время пандемии. Все это будет опираться на наши актерские упражнения, в том числе и дыхательные, знания. Это будет такой консенсус, где мы встречаемся и с врачами, и с интересными людьми. Но все это немного позже. Сейчас мы вымотаны до предела. Два дня возьмем отдыха, а дальше отдыхать некогда. Поскольку кроме президентского гранта у нас еще краевой грант, где мы работаем со слабовидящими детьми. «Создаем сказку вместе» - так называется проект. Проектов много – сидеть без дела не придётся.Новая работа начнется уже в начале февраля. Так что театр пока скорее жив. Остается надеяться, что трудные времена пройдут, а театр подтвердит тезис, что искусство вечно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Занавес: Белый театр - один из старейших частных театров в Хабаровске - закрывается. Причина - финансовые сложности, возникшие с арендодателем (подробнее)- В скором времени Белый театр обретет новый дом в Хабаровске. Власти города предложили ему переехать в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» (подробнее)- «Белый театр» выезжает из помещения. Новый дом театр так и не обрел (подробнее)- Хабаровский Белый театр ищет сильных мужчин (подробнее)