По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 296 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело 502 человека.В больницах Хабаровского края сейчас размещено 52 пациента в тяжелом состоянии, вызванном инфекцией. Все 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, за сутки было зафиксировано еще три смерти от коронавируса.Сейчас в регионе развернуто 2637 коек, из них не занято 803.С начала пандемии в нашем крае заболело 40693 человека. COVID-19 унес жизни 222 человек. 36698 человек победили болезнь, а 3772 заболевших находятся на лечении. Причем 1834 из них лежат в больнице, а 1938 - лечатся дома.Больше всего заболевших, как обычно, в Хабаровске. Здесь показатель достиг отметки в 162 человека.В Хабаровском районе заболело 33 человека. В Городе юности болеет 28 человек. В Комсомольском районе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания. В Нанайском и Охотском районах заболело по 21 человеку, в районе имени Лазо - 11, в Николаевском районе восемь человек с заболеванием, Амурский - один, Ульчский - два, район имени Полины Осипенко - три заболевших.Министерство здравоохранения и правительство Хабаровского края настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.