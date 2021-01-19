В комсомольском доме-интернате для престарелых и инвалидов трагедия - 19 января пожилая женщина получила страшные ожоги. Пенсионерка лежала в кровати, когда под ней загорелся нагревательный матрац. Пламя полностью охватило женщину.Пенсионерка в огне выбежала из палаты в коридор. Женщина кричала нечеловеческим голосом. Постоялицу интерната потушили из огнетушителя и госпитализировали с ожогами 90 процентов тела. Позже пенсионерка скончалась в реанимации.Причиной возгорания стал тот самый нагревательный матрац, который использовала погибшая. У него была неисправность. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку.- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.Региональный Следком возбудил уголовное дело. В доме-интернате работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы, вещи и документы, имеющие значение для дела. Также следователи допрашивают сотрудников и постояльцев учреждения.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:Следком возбудил уголовное дело после смерти от сильных ожогов пенсионерки в комсомольском интернатеЖенщина получила 90 процентов ожогов тела из-за нагревательного матраца (подробнее)