Медучреждения Хабаровского края полностью готовы к прививочной кампании. Всего по краю планируется создать около 35 пунктов вакцинации и к 31 января они полностью должны работать в этой системе. К государственным учреждениям могут подключиться частные клиники, а также организации, где созданы так называемые «уголки здоровья». Записаться на прививку от коронавируса в Хабаровском крае можно будет через портал Госуслуги.- Мы сейчас находимся на плато, готовимся и запускаем массовую вакцинацию. История, связанная с ковидом, в этом году будет переломлена окончательно, мы на это надеемся, - подчеркнул заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.Одновременно с вакцинацией в крае запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. В минздраве обещают сделать медицину «комфортной, дружелюбной и проактивной». Для реализации принципа «Медицина должна прийти к человеку» правительство в этом году продолжит проекты «Теплоход «Здоровье» и «Поезд Матвей Мудров. Появится еще один новый – медицинский автопоезд.- Уже с февраля будет сформирована бригада из мобильных комплексов, и они отправятся по всему краю, заедут даже в самые отдаленные уголки. В этом движении поучаствуют не только государственные, но и частные клиники. У людей будет возможность пройти обследование и получить медпомощь, в том числе и прививку от коронавируса, - добавил Евгений Никонов.