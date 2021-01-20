По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 298 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело 319 человек.В больницах Хабаровского края сейчас размещено 33 пациента в тяжелом состоянии, вызванном инфекцией. Все 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, за сутки было зафиксировано еще три смерти от коронавируса.Сейчас в регионе развернуто 2637 коек, из них не занято 858.С начала пандемии в нашем крае заболело 40990 человек. COVID-19 унес жизни 225 человек. 37017 человек победили болезнь, а 3748 заболевших находятся на лечении. Причем 1779 из них лежат в больнице, а 1969 - лечатся дома.Больше всего заболевших за последние сутки, как обычно, в Хабаровске. Здесь показатель достиг отметки в 221 человека.В Хабаровском районе заболело 17 человек. В Городе юности болеют 54 человека. В Комсомольском районе зарегистрирован один новый случай заболевания. В имени Лазо и Охотском районах заболело также по одному человеку, в Ванинском районе три новых случая.