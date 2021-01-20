Минсоцзащиты Хабаровского края проводит служебную проверку в доме-интернате для престарелых и инвалидов Комсомольска. Напомним, что 19 января погибла постоялица учреждения. Женщина фактически заживо сгорела, по предварительным данным, причина - неисправность электрического матраца.ВСПЫХНУЛА76-летняя женщина жила в доме-интернате с 2008 года, у нее было плоховато со здоровьем, в частности сильно болела спина. Чтобы облегчить мучения, пенсионерка пользовалась электрическим матрацом. Таким образом она прогревала больную спину.В шестом часу утра 19 января матрац, по предварительным данным, дал сбой и загорелся. В этот момент женщина спала. Огонь моментально охватил пенсионерку, вся в пламени и с нечеловеческими криками она выбежала в коридор интерната. Сотрудники в течение двух минут потушили постоялицу из огнетушителя и сняли с нее горящую одежду. Всех жителей крыла вывели в коридор, помещение проветривали 40 минут.Женщину увезли в больницу, она получила 90 процентов ожогов тела. Врачи боролись за жизнь пенсионерки, но через несколько часов постоялица интерната скончалась в реанимации.ПРОВЕРКИРегиональный Следком возбудил уголовное дело. В доме-интернате изымались предметы, вещи и документы, имеющие значение для дела. Также следователи допрашивали сотрудников и постояльцев учреждения.Свою проверку организовала прокуратура края. В ее рамках будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности. Служебное расследование проводит министерство социальной защиты региона.- Для нас это серьезный несчастный случай, мы на это быстро отреагировали, туда выехала комиссия со стороны министерства во главе с заместителем. Будем смотреть, почему так произошло, какие были нарушения. Распоряжением министерства будем проводить служебную проверку в отношении директора и персонала, выяснять, как была допущена такая ситуация. Также будет проходить совещание со всеми директорами наших учреждений по поводу соблюдения противопожарных норм и проверки всего оборудования, которое есть на местах, - прокомментировал Александр Дорофеев, исполняющий обязанности министра социальной защиты региона.Комиссия также выяснит, кто из постояльцев подведомственных учреждений пользуется подобными приборами и насколько они безопасны. Результаты проверки будут известны на следующей неделе.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:Пенсионерка получила ожоги 90 процентов тела в комсомольском интернате для престарелыхПод женщиной вспыхнул матрац, она выбежала в коридор, объятая пламенем (подробнее)Следком возбудил уголовное дело после смерти от сильных ожогов пенсионерки в комсомольском интернатеЖенщина получила 90 процентов ожогов тела из-за нагревательного матраца (подробнее)