Льготникам в Хабаровском крае будут оплачивать проезд к дачам на автобусах, электричках и теплоходах

Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2021 года Фото: Правительство Хабаровского края

Льготники Хабаровского края смогут оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами с платежными системами «Мир». Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2021 года. Власти рассматривают расширение системы оплаты проезда картами «Мир» на пригородных автобусах, электричках и речном транспорте.

В Хабаровском крае 260 тысяч региональных и федеральных льготников. Им положена единая денежная выплата на оплату проезда. Федеральные льготники могут получить максимум 300 рублей в месяц, региональные - 1000 рублей. Обычно такая категория граждан использует социальную транспортную карту, однако с 1 февраля у них появится возможность пользоваться «пластиком» с платежной системой «Мир».

- Транспортной картой пользуются 15 тысяч человек. Не буду скрывать, мы сталкиваемся с тем, что не все перевозчики устанавливают валидаторы для работы с этой картой. В Хабаровске только на 17 маршрутах обслуживают транспортные карты. Банковская карта действует не только в автобусах, но и во всех видах общественного транспорта, таких как трамваи, троллейбусы, - сказал Александр Дорофеев, исполняющий обязанности министра социальной защиты населения края.

Механизм простой: в течение месяца льготник расплачивается картой «Мир», номер которой есть у соцзащиты. Транзакции анализируются, власти видят: условный Иван Петрович потратил на проезд 250 рублей. Ровно эти затраты и будут возмещены. Если же сумма свыше 1000 или 300 рублей, то вернется не больше лимита.

В планах властей ввести использование банковских карт для оплаты проезда на пригородных автобусах, электричках и теплоходах. Это особенно будет удобно для дачников: не придется иметь дело с наличными.

Чтобы получать возмещение на оплату проезда необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, МФЦ или через сайт «Госуслуги». По заявлению на выбранный «пластик» будет приходить выплата. Использовать можно карту «Мир» любого банка, главное, чтобы она имела функцию бесконтактной оплаты. Определить ее наличие просто: на «пластике» будет изображен значок Wi-Fi. Если его нет, карту можно заменить в банке.

Стоит отметить, что оплата проезда по карте «Мир» не исключает социальную транспортную карту. У льготников появится возможность выбора между двумя видами «пластика». Также можно использовать сразу обе карты и получать возмещение в пределах лимита.

С конца декабря подано 400 заявлений на оформление карт «Мир» для оплаты проезда. Около 200 из них поступили за последнюю неделю.

С 1 июля 2021 года все пенсии и социальные выплаты россияне будут получать на банковские карты с национальной платежной системой «Мир».