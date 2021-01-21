Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае на 21 января 2021 года Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за минувший день в регионе было зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом. Победили инфекцию 313 человек. К несчастью, количество летальных исходов снова выросло на три человека.

В краевых госпиталях сейчас лежит 32 тяжелых пациента. Они подключены к аппаратам ИВЛ. В госпиталях региона развернуто 2637 коек, 948 из них свободны.

За все время пандемии в Хабаровском крае зафиксировано 41292 случая заражения инфекцией. Недуг унес жизни 228 человек. 37330 человек справились с заболеванием, а 3734 пациента находятся на лечении. Причем 1689 из них лежат в стационаре, а 2045 - лечатся дома.

За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировано в Хабаровске, показатель достиг отметки в 187 человек.

В Хабаровском районе выявлено трое заболевших за вчерашний день. В Городе юности - 38 человек. В Комсомольском районе зарегистрирован один новый случай заболевания. В районе имени Лазо - шесть, в Охотском районе - 44. В Ульчском и Вяземском районах по четыре заболевших, в городе Амурске и Нанайском районе по два человека заболели. В Николаевском и Солнечном районах - по одному заболевшему.

Правительство края и министерство здравоохранения убедительно просят жителей и гостей региона соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, мыть чаще руки и обрабатывать их и поверхности антисептиками, а также не трогать лицо грязными руками.