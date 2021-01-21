«Фиксируем поддержку всем проектам ДВЖД в регионе»: правительство Хабаровского края и РЖД заключили новое соглашение о сотрудничестве

Документ определяет сотрудничество в области ж/д транспорта на ближайшие три года Фото: Правительство Хабаровского края

Новое соглашение о сотрудничестве подписали власти Хабаровского края и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Документ определяет сотрудничество в области ж/д транспорта на ближайшие три года. Подписи под соглашением поставили врио главы региона Михаил Дегтярев и начальник Дальневосточной магистрали Николай Маклыгин.

В десятках поселках Хабаровского края, которые находятся вдоль БАМа, железная дорога является градообразующим предприятием, где трудится весомая часть населения. Еще в прошлом году Михаил Дегтярев вместе с главой ДВЖД объехал большинство таких населенных пунктов. Это позволило врио губернатора региона лучше узнать ситуацию на местах и отразить предложения по улучшению социальной сферы в новом соглашении.

- Дальневосточная железная дорога – крупнейший налогоплательщик и работодатель края. В соглашении мы фиксируем поддержку всем проектам, которые реализуются ею на территории региона. Со своей стороны берем на себя обязательства развития социальной сферы в местах присутствия ДВЖД, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В документе закреплены ключевые моменты в части развития железнодорожного сообщения в регионе, воплощения в жизнь инвестиционных проектов и проводимой РЖД социальной политики.

- Инвестиционная программа в 2020 году была на 63 млрд рублей, в этом году будет уже на 88,6 миллиарда рублей. Большое развитие идет в Комсомольском направлении, Ванинском, на Волочаевку. Идет развитие БАМа, - добавил Николай Маклыгин, начальник ДВЖД.

В качестве примера можно привести проект по капитальному ремонту и оснащению оборудованием образовательных учреждений на полигоне БАМа. Так, средняя образовательная школа № 11 в Новом Ургале стала железнодорожным лицеем имени А.А. Абрамова. Теперь здесь готовят кадры для градообразующих предприятий населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской магистрали со школьной скамьи.

В бюджет Хабаровского края за 2020 год РЖД перечислила налогов на сумму порядка пяти миллиардов рублей налогов.