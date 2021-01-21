Салат стал возможной причиной массового отравления воспитанников интерната для слабовидящих детей в Хабаровске

Еду в школе готовило предприятие общепита, у двух сотруднков кухни нашли норовирус Фото: Иван ВИСЛОВ

Возбудителем отравления воспитанников и работников в КГБОУ «Школа-интернат №2», где учатся незрячие и слабовидящие дети, стал норовирус. Его нашли у сотрудников пищеблока. Напомним, что 20 января в учреждении отравились 23 человека (по некоторым данным, - 19). Трое из них - сотрудники учреждения, остальные - дети. Ранее причиной отравления называлась некачественная вода из водопровода.

Госпитализировано 16 детей в возрасте от 10 до 17 лет, 13 из них находятся в инфекционном отделении больницы имени Пиотровича. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребятишки получают необходимое лечение.

- Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция. В учреждении обучаются 149 человек, из них 29 оставались на круглосуточном пребывании. Практически все заболевшие из этой группы. Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии. Во время проверки выявлены нарушения при организации питания, приготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни, - сказала Татьяна Зайцева, руководитель краевого управления Роспотребнадзора.

Еду в школе готовило предприятие общепита, у двух сотрудников кухни нашли норовирус. Роспотребнадзором принято решение о временной приостановке деятельности организации. В школе проводятся противоэпидемические мероприятия. Организован контроль за выполнением всех рекомендаций и предписаний.

Министерство образования и науки края провело внутреннее расследование. Руководитель интерната будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Договор с поставщиком услуг питания намерены разорвать.

Свою проверку проводит прокуратура Хабаровского края. Региональный следком возбудил уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ТЕМУ:

Вспышкой кишечной инфекции в поселке занимаются следователи в Хабаровском крае

В больницу обратились 23 человека (подробнее)

В Хабаровском крае 135 обитателей психоневрологического интерната слегли с острой кишечной инфекцией

В больницу госпитализировали 19 человек (подробнее)

В Южно-Сахалинске 26 человек отравились шаурмой

Среди пострадавших оказался и владелец торговой точки (подробнее)

Со свадьбы в больницу: Популярное кафе грузинской кухни в Хабаровске обвинили в отравлении людей

В интернете появилась информация, что празднование свадьбы в заведении закончилось госпитализацией (подробнее)

Салат стал причиной отравления более сотни детей в гимназии Хабаровска

Роспотребнадзор установил, что овощное блюдо фасовали без перчаток и хранили без соблюдения температурных требований (подробнее)