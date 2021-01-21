Найденная у дороги истощенная тигрица с отмороженными лапами идет на поправку в Хабаровском крае

Специалисты нашли полосатую хищницу в возрасте пяти-шести лет возле проселочной дороги в 300 километрах от Покровки Фото: Скриншот с видео

Появились новости о тигрице, которую нашли 9 января недалеко от поселка в Бикинском районе. Напомним, что об истощенной хищнице специалистам рассказали местные жители. Редкую кошку отправили на реабилитацию.

Специалисты нашли полосатую хищницу в возрасте пяти-шести лет возле проселочной дороги в 300 километрах от Покровки. Тигрица была сильно истощена, а лапы, хвост и ушли кошки сильно обморожены. В тот же день зверя доставили в центр реабилитации диких животных «Утес».

Тигрицу осмотрели 20 января. Хищница находится в удовлетворительном состоянии, наблюдаются процессы регенерации (восстановления) обмороженных участков лап и хвоста. Операция редкой кошке в настоящий момент не требуется.

- Дальнейшие решения будут приняты в феврале 2021 года, после проведения повторного осмотра тигрицы, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Специалисты поделились кадрами тигрицы. Снять животное полностью не удалось - она находится в закрытом вольере. На видео попали морда хищницы с оскалом и рык, который пользователи социальных сетей окрестили не иначе, как «новую заставку Metro-Goldwyn-Mayer». Только вместо льва - амурская тигрица.