Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае на 22 января 2021 года Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в Хабаровском крае было зарегистрировано 299 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Победили болезнь 318 человек. К несчастью, количество летальных исходов выросло еще на три человека.

В краевых госпиталях сейчас лежат 28 тяжелых пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ. В госпиталях региона развернуто 2637 коек, 1015 из них свободны.

За все время пандемии в Хабаровском крае зафиксирована 41591 случай заражения инфекцией. Недуг унес жизни 231 человека. 37648 человек справились с заболеванием, а 3712 пациентов находятся на лечении. Причем 1622 из них лежат в стационаре, а 2090 - лечатся дома.

За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировано в Хабаровске, показатель достиг отметки в 243 человека.

В Комсомольске-на-Амуре заболело за сутки 46 человек. В районе имени Лазо - двое заболевших, в Ульчском районе - один, в городе Амурске - двое, и в Верхнебуреинском районе выявили пятерых заболевших.

В Хабаровском крае началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На данный момент в Хабаровске прививку поставить можно в четырех медицинских учреждениях. Среди них «Вивея», №№ 3 и 16 поликлиники и клинико-диагностический центр (шестая поликлиника). Записаться на вакцинацию можно по телефонам медицинских организаций или через портал «Госуслуги».

Напомним, вакцинация несет добровольный характер.

Власти края убедительно просят граждан не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.