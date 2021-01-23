Михаил Дегтярев о массовом отравлении детей в хабаровском интернате: «Это безобразие, все виновные будут наказаны»

Возбудителем отравления стал норовирус
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал вспышку кишечной инфекции в школе-интернате №2 для слабовидящих детей. Напомним, что 20 января в учреждении отравились 23 человека. 16 детей госпитализировано, 13 из них находятся в инфекционном отделении.
В больнице находятся дети в возрасте от 10 до 17 лет. Их жизнь вне опасности. Кишечную инфекцию также нашли у трех сотрудников интерната, двое из них работали на кухне.
Власти вместе с Роспотребнадзором провели расследование. Выяснилось, что возбудителем отравления стал норовирус - кишечная инфекция, которая вызывает рвоту, диарею и повышение температуры. Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии.
- Несколько слов о кишечной инфекции, которая вспыхнула в школе-интернате №2 для слабовидящих детей. Это, конечно, безобразие. К дисциплинарной ответственности привлечен директор школы. Компания, которая по договору осуществляла питание детей, отстранена, проводится проверка, все виновные будут наказаны, - сказал в своем инстаграм-аккаунте Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.
У двух сотрудников предприятия общепита найден норовирус. Роспотребнадзор временно приостановил деятельность организации.
Свою проверку проводит прокуратура Хабаровского края. Региональный следком возбудил уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:
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