Еще плюс четыре: вот на сколько теплее станет в Хабаровске на выходных 23 и 24 января

Выходные обещают быть теплее, чем прошедшая рабочая неделя Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Неожиданное потепление придет к нам в эти выходные. Крещенские морозы возьмут-таки небольшую передышку, чтобы мы, жители Хабаровского края, смогли вдоволь насладиться зимой - покататься на горках, коньках, лыжах и санках, не замерзнув. Какая же температура будет в крае в эти выходные, 23 и 24 января – мы узнали у синоптиков ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В субботу, 23 января, потепление подкрадется потихоньку в край. Станет теплее пока лишь на 2 градуса. Но уже и ветер немного успокоится, с 13 метров в секунду он утихнет до 6-11 в субботу, а в воскресенье до 4-10 метров.

В Хабаровске в субботу тепло, температура воздуха днем не упадет ниже 12 градусов, ночью, правда, до - 25. В канун новой рабочей недели краевая столица буквально вдохнет весенний воздух, температура на столбиках термометров в воскресенье доползет до -8 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с силой 6-11 метров в секунду. Неплохая погода, чтобы всей семьей прийти в новогодний городок - напомним, они будут работать до конца января.

На юге Хабаровского края снега не ожидается, 23 января ночью будет холодно, до -29 градусов. А днем хорошо потеплеет, до - 10. Ветер западного направления до 10 метров секунду.

Центральным районам снега также ждать не стоит, 23 числа ночью от – 42 до – 20 градусов. Днем ситуация неравнозначная, температура от - 25 до - 9 градусов. Ветер дует с запада, 4-10 метров в секунду. Если для вас такие атмосферные условия некомфортны, то самое время вспомнить, что в крае ослабили ограничения по коронавирусу, разрешили увеличить загрузку спортивно-зрелищных залов до 50%, что работают музеи и театры.

Север нашего региона теплом особо не побалует. Здесь без осадков, и температура ночью - -40, -23 градуса, а днем потеплеет до – 15. Ветер западный и юго-западный, 5 – 14 метров в секунду. На побережье могут быть сильные ветреные порывы – до 20 метров в секунду.