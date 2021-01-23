В Хабаровске краевой перинатальный центр обрел имя Григория Постола

Носить имя выдающегося врача - не только огромная честь, но и большая ответственность, уверены сотрудники Перинатального центра Фото: Борис КОКУРИН

Краевой перинатальный центр сегодня – это мощнейшая медицинская структура, вместившая в себя все, что не только необходимо для рождения и выхаживания детей, но и для зарождения новой жизни при помощи ЭКО.

ДОСТОЙНЫ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

Здесь собраны новейшие технологии, лучшие на Дальнем Востоке специалисты и оборудование. Не так давно, кстати, при помощи краевого правительства Перинатальный центр обрел мобильный аппарат искусственной почки.

Ежегодно в «перинаталку» поступает до 30 женщин с тяжелыми осложнениями беременности и родов, которые потенциально могли не выжить за счет развившихся осложнений из-за острого повреждения почек. Теперь это в прошлом.

И таким заведение вполне мог бы гордиться Григорий Постол, имя которого с этого дня будет носить перинатальный центр. Церемония была хоть и не слишком многолюдная – все-таки на улице не май, зато вполне искренняя. Собравшиеся медики, ученые и представители регионального правительства вспомнили кем для педиатрии был Григорий Постол.

- Я ученик и последователь профессора Постала, - рассказывает Владимир Козлов, доктор медицинских наук, профессор. – Я очень рад, что сегодня центру присвоено имя моего учителя. Вся моя последующая работа была проведена под теми девизами, которые Григорий Семенович претворял в жизнь. Это бескорыстность, любовь к педиатрии и, конечно, любовь к детям. Его тезис «Светя другим – сгораю сам», так и получилось - он всего себя отдал детям, профессии.

Григорий Семенович родился 11 октября 1908 году, медициной начал заниматься в 1924 году в Харьковском медицинском институте на факультете охраны материнства и младенчества. На Дальний Восток будущий профессор Постол попал ы 1933 году по распределению, здесь и остался.

Григорий Семенович, являясь одним из ведущих педиатров Дальнего Востока, посвятил всю свою энергию подготовке квалифицированных кадров преподавателей и врачей, лечебной работе, созданию клинических баз.

На торжественной церемонии собралось много тех, кому довелось лично знать Григория Постола, учиться у него или работать с ним Фото: Борис КОКУРИН

ЦЕНТР ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ

Как вспоминают работавшие с ним врачи, обходы больных профессором Постолом стали для них образцом искусства врачевания, бережного и внимательного отношения к больному ребенку и его родителям. Каждая детская судьба проходила через его сердце. Григория Семеновича глубоко уважали и любили студенты, сотрудники и все, кто соприкасался с ним в работе.

Его именем была названа Детская краевая больница №1, которая в 2000 году была преобразована в Перинатальный центр, так что сегодняшняя церемония — это еще и восстановление справедливости.

- Перинатальный центр для каждого жителя Хабаровского каря это знаковое место – мы здесь появляемся и у меня здесь родился старший сын, - отметил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам. – Сегодня мы отдаем дань памяти человеку, который внес огромный вклад в развитие педиатрии в Хабаровском крае, человеку, стоявшему у истоков современной службы родовспоможения. Григорий Семенович – выдающаяся личность, и то, что Перинатальный центр теперь носит его имя, очень правильно.

После церемонии гости и руководство центра посетили один из корпусов который раньше не работал, теперь он будет передан в управление Хабаровскому медицинскому колледжу.

Здесь будет создан симуляционный центр практической подготовки медицинских кадров. В этом году набор студентов колледжа увеличат с 500 до 600 человек. Также краевое правительство приняло решение о подготовке в образовательной организации и сестер милосердия. Хабаровская митрополия поддержала инициативу краевых властей и будет оказывать этому направлению посильную помощь.